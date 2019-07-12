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Ryanair сократит рейсы из-за задержек с поставками Boeing 737 Max

Ryanair сократит рейсы из-за задержек с поставками Boeing 737 Max

Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует закрыть несколько баз и перевезти в следующем году меньше пассажиров из-за задержек с поставками самолетов Boeing 737 Max.

Об этом сообщает The Guardian.

“Ryanair предупредила, что задержки с поставками самолетов Boeing 737 Max ударят по пассажирским перевозкам в следующем году, в итоге компания планирует сократить или закрыть свои базы на некоторых аэродромах”, – говорится в сообщении.

Крупнейший в Европе бюджетный перевозчик заказал в компании Boeing 135 самолетов модели 737 Max, которым запретили полеты после двух аварий в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек.

Компания Boeing еще не убедила регуляторов в том, что произведенная ​​модификация программного обеспечения самолетов достаточна для обеспечения безопасности полетов.

Ryanair теперь рассчитывает перевозить 157 миллионов пассажиров ежегодно до марта 2021 года, а не 162 миллиона, сократив запланированный темп роста летом 2020 года до 3% с 7%.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири отметил, что Ryanair по-прежнему привержен самолетам модели 737 Max и теперь ожидает, что они вернутся к полетам к концу 2019 года, однако точная дата возвращения остается неизвестной.

По материалам УКРИНФОРМ
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