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Vodafone повышает стоимость некоторых тарифов

Vodafone повышает стоимость некоторых тарифов

Vodafone Украина с 15 июля увеличивает стоимость старых тарифов линейки Vodafone Red и Red Extra.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Стоимость услуг тарифов составит:

  • Vodafone RED S – 135 грн/мес,
  • Vodafone RED L – 200 грн/мес.
  • Тариф RED EXTRA S. Старая цена – 85 грн, новая – 100 грн:*
  • Vodafone RED EXTRA M. Старая цена – 115 грн, новая – 130 грн.
  • RED EXTRA L. Старая цена – 170 грн, новая – 190 грн.

Стоимость Vodafone SuperNet Start за услугу “Год без абонплаты” составит 990 грн. Vodafone SuperNet Pro – 1375 грн, Vodafone SuperNet – 2035.

Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить с 16 июля 880 грн.

Также, абоненты Vodafone смогут пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика при помощи Mobile ID.

Теперь для доступа к личному электронному кабинету на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС) достаточно иметь смартфон и услугу Mobile ID от Vodafone.

Кабинет налогоплательщика включает в себя:

  • открытую часть, где можно пользоваться рядом сервисов без необходимости идентификации пользователя,
  • личный кабинет, пользование которым требует электронной идентификации личности.

Государственные электронные услуги, которые доступны:

  • государственные реестры,
  • электронные кабинеты,
  • банковские сервисы,
  • электронные платформы медицинских услуг,
  • различные системы электронного документооборота.

Для подключения Mobile ID услуг необходимо:

  • Приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей.
  • Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный.
  • Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн.
  • Подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн.
  • Абонентская плата составляет 15 грн в месяц.
По материалам Finance.UA
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