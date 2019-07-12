Vodafone повышает стоимость некоторых тарифов

Vodafone Украина с 15 июля увеличивает стоимость старых тарифов линейки Vodafone Red и Red Extra.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Стоимость услуг тарифов составит:

Vodafone RED S – 135 грн/мес,

S – 135 грн/мес, Vodafone RED L – 200 грн/мес.

L – 200 грн/мес. Тариф RED EXTRA S. Старая цена – 85 грн, новая – 100 грн:*

S. Старая цена – 85 грн, новая – 100 грн:* Vodafone RED EXTRA M. Старая цена – 115 грн, новая – 130 грн.

M. Старая цена – 115 грн, новая – 130 грн. RED EXTRA L. Старая цена – 170 грн, новая – 190 грн.

Стоимость Vodafone SuperNet Start за услугу “Год без абонплаты” составит 990 грн. Vodafone SuperNet Pro – 1375 грн, Vodafone SuperNet – 2035.

Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить с 16 июля 880 грн.

Также, абоненты Vodafone смогут пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика при помощи Mobile ID.

Теперь для доступа к личному электронному кабинету на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС) достаточно иметь смартфон и услугу Mobile ID от Vodafone.

Кабинет налогоплательщика включает в себя:

открытую часть, где можно пользоваться рядом сервисов без необходимости идентификации пользователя,

личный кабинет, пользование которым требует электронной идентификации личности.

Государственные электронные услуги, которые доступны:

государственные реестры,

электронные кабинеты,

банковские сервисы,

электронные платформы медицинских услуг,

различные системы электронного документооборота.

Для подключения Mobile ID услуг необходимо: