Vodafone повышает стоимость некоторых тарифов

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Vodafone Украина с 15 июля увеличивает стоимость старых тарифов линейки Vodafone Red и Red Extra.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Стоимость услуг тарифов составит:
Стоимость Vodafone SuperNet Start за услугу “Год без абонплаты” составит 990 грн. Vodafone SuperNet Pro – 1375 грн, Vodafone SuperNet – 2035.
Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить с 16 июля 880 грн.
Также, абоненты Vodafone смогут пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика при помощи Mobile ID.
Теперь для доступа к личному электронному кабинету на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС) достаточно иметь смартфон и услугу Mobile ID от Vodafone.
Кабинет налогоплательщика включает в себя:
Государственные электронные услуги, которые доступны:
Для подключения Mobile ID услуг необходимо:
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