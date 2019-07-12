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В сфере финансовых технологий в Украине работает более 100 компаний - исследование (инфографика)

В сфере финансовых технологий в Украине работает более 100 компаний - исследование (инфографика)

В Украине в сфере финансовых технологий сейчас работает более 100 компаний, причем более половины из них начали свою деятельность за последние три года.

Об этом сообщается в Украинском финтех-каталоге-2019, который был представлен 15 июля в Нацбанке.

Указано, что в 2018 году в Украине появилась 21 компания, которая работает в сфере финансовых технологий. 63% украинских финтех-компаний финансируются исключительно за свой счет и столько же — прошли точку безубыточности. 14% компаний имеют штат из более 75 человек. 43% украинских финтех-компаний работают на международном рынке. Из тех, кто работает исключительно в Украине, 73% собираются в будущем вести деятельность и за рубежом. 82% компаний базируются в Киеве.

“По нашим оценкам, тенденция к росту финтех-сектора в 2019 году не изменится и на рынке появится около 20 новых компаний. Это придаст импульс развитию экосистемы в целом и приведет к увеличению заинтересованности со стороны инвесторов (в том числе международных), а также к росту количества инкубаторов и акселераторов, которые будут помогать молодым командам выходить на рынок”, — говорится в каталоге.

Самым популярными направлениями работы являются платежи и мобильные кошельки.

Большинство украинских финтех-компаний находятся на стадии начала продаж или масштабирования бизнеса и лишь каждая пятая компания является зрелой.

По материалам НВ
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