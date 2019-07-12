В сфере финансовых технологий в Украине работает более 100 компаний - исследование (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в сфере финансовых технологий сейчас работает более 100 компаний, причем более половины из них начали свою деятельность за последние три года.
Об этом сообщается в Украинском финтех-каталоге-2019, который был представлен 15 июля в Нацбанке.
Указано, что в 2018 году в Украине появилась 21 компания, которая работает в сфере финансовых технологий. 63% украинских финтех-компаний финансируются исключительно за свой счет и столько же — прошли точку безубыточности. 14% компаний имеют штат из более 75 человек. 43% украинских финтех-компаний работают на международном рынке. Из тех, кто работает исключительно в Украине, 73% собираются в будущем вести деятельность и за рубежом. 82% компаний базируются в Киеве.
“По нашим оценкам, тенденция к росту финтех-сектора в 2019 году не изменится и на рынке появится около 20 новых компаний. Это придаст импульс развитию экосистемы в целом и приведет к увеличению заинтересованности со стороны инвесторов (в том числе международных), а также к росту количества инкубаторов и акселераторов, которые будут помогать молодым командам выходить на рынок”, — говорится в каталоге.
Самым популярными направлениями работы являются платежи и мобильные кошельки.
Большинство украинских финтех-компаний находятся на стадии начала продаж или масштабирования бизнеса и лишь каждая пятая компания является зрелой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При поступлении в вузы будут требовать обязательное знание английского языкаВчера, 17:40 - 1138 15
Функции проведения техосмотра предлагают отдать СТОВчера, 08:45 - 6899 15
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 3761 12
Метро Киева начинает отказываться от жетоновВчера, 10:33 - 1192 8
Санкции не помешали: Германия нарастила экспорт в РоссиюВчера, 11:45 - 702 6
Украинцы стали жертвами новой схемы мошенниковВчера, 19:55 - 6608 1
В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июлеВчера, 12:02 - 4948 2
Более 2 тысяч работников Amazon бастуют из-за зарплатыВчера, 13:32 - 4639
Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евроВчера, 18:31 - 3891 2
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 3761 12
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуВчера, 15:20 - 506 4
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Позавчера, 15:26 - 1072
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1396
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3484
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 677