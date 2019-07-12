Microsoft отключает доступ к играм для пользователей старых ОС

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Корпорация Microsoft закрывает несколько интернет-игр для людей, использующих операционную систему Windows 7 и более ранние версии.
Об этом заявила команда из игр Windows.
“Мы с тяжелым сердцем приняли это решение. Однако пришло время инвестировать свои ресурсы в новые технологии”, – сообщили в компании.
Пользователи утратят доступ к таким онлайн-играм, как Нарды, Шашки, Червы, Реверси, Пики и MSN Go. Очевидно, таким образом компания стремится стимулировать пользователей переходить на более новые версии ОС.
Срок утраты доступа к указанным играм будет зависеть от того, какую версию операционной системы Windows использует конкретный пользователь. Первыми, кто потеряет доступ, будут пользователи Windows XP и Windows ME. Для них совместимые игры (все, кроме MSN Go) исчезнут уже через 2 недели – 31 июля 2019 года. Пользователи Windows 7 получат дополнительное время. Они смогут играть в Нарды, Шашки, Пики и MSN Go до 22 января 2020 года или примерно ещё неделю после того, как Microsoft прекратит обычную поддержку самой ОС Windows 7.
Выглядит странным, что Microsoft не закрыла доступ к этим играм для пользователей старых операционных систем ещё раньше. Поддержка Windows XP и ME была прекращена несколько лет назад, но эти онлайн-игры всё ещё оставались доступными для пользователей.
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