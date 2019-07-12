Юрий Моша: открыть счет в иностранном банке - выгодно ли это?

Доверяют ли украинцы банкам? Пожалуй, не очень. Банки закрываются. Переходят от одного собственника к другому. Еще и курс гривны по отношению к твердым валютам прыгает. При этом, прежде всего, страдают вкладчики.

Поэтому большинство украинцев держат деньги под подушкой, а не в банках. Либо же в банках, но стеклянных.

Там по-другому

Больше доверия к филиалам европейских банков на территории Украины. Но здесь надо понимать, что такие структуры – не совсем иностранные банки, потому что работают по украинским законам. На них также отражается нестабильность в стране. И курс валют они соблюдают тот же, что и остальные украинские банки.

Иностранный банк от украинского отличается в первую очередь защитой вкладов. Если даже этот банк лопнет, государство гарантирует, что люди не пострадают. Сумы бывают разные, зависимо от законодательства страны.

Например, в США, если банк банкротится, а у человека, к примеру, лежит там сумма в 100 тысяч долларов, то ему 100 тысяч и вернут. Если 250 тысяч – то 250 тысяч. Если 500 тысяч и больше, то половину суммы он гарантированно получит, поскольку 250 тысяч – обязательная выплата. Поэтому люди, у которых большие суммы, открывают несколько счетов в разных банках.

Во-вторых, отличается скорость реакции. Если у клиента украли деньги с карточки, их возвращают туда в течение двух часов. Быстрее одобряют и кредиты — фактически за 5 минут. Даже если речь идет о 50 тысячах долларов. Для этого нужна лишь хорошая кредитная история. Легко получить и саму кредитку. Ее могут прислать по почте. Также в таких учреждениях можно заказать переводчика, если клиент не знает английского языка. И это абсолютно бесплатно.

Чтобы понять, почему надежнее хранить деньги за рубежом, достаточно просто посмотреть топ-50 или топ-100 лучших банков мира. Есть там хоть один украинский? Нет. А все потому, что за рубежом стабильная экономика и прозрачное государство. Там существует настоящая банковская тайна, традиции сохранения чужих денег и т.д. Поэтому все наши миллиардеры хранят свои сбережения только за границей.

Можно ли открыть счёт самому? В некоторых банках – да, в некоторых – это сложно. Поэтому существуют специальные компании, которые готовят пакет документов для банка.

Где легче: Штаты или Европа?

Конечно, обычному человеку часто трудно самостоятельно открыть счет в иностранном банке. Потому что банки боятся обмана, особенно если открывают счет для иностранца. Например, некоторые украинцы часто делают это с целью отмыть деньги. Поэтому необходимо очень много документов.

Проще процедура в онлайн-банках. Но там и гарантий меньше. По опыту могу сказать: сложно открыть счет в странах Западной Европы, легче – в странах Восточной Европы. Суперлегко – в США. Там хорошо относятся к украинцам. Можно получить даже несколько счетов.

Сколько денег необходимо положить на счет?

Это зависит от конкретного банка. Швейцарские банки, например, требуют 100 тысяч долларов. В американские можно обращаться, имея всего 100 долларов.

Хотя по надежности банки США не хуже швейцарских. Не рекомендую, кстати, пользоваться услугами кипрских банков. Они показали себя очень отрицательно, когда обложили налогом всех, кто хранил у них депозиты.

Европа в последнее время начала подводить в плане банковской тайны. В то же время в США информацию клиентов надежно защищают. Если, например, наше СБУ напишет им письмо, они его просто выкинут в мусорный ящик. Там отреагируют только на американский судебный приказ или запрос ФБР. На иностранные – никак.

Если вы все еще думаете, что деньги в зарубежных банках могут хранить только олигархи, то очень ошибаетесь. Выгодно открывать счета в зарубежных банках малому и среднему бизнесу, а также частным лицам, которые скопили некую сумму и хотят, чтобы она хранилась безопасно. Как показывает практика, за границей стоит хранить накопления от 10 тыс. долларов и выше.

А вот украинским банкам, на мой взгляд, стоит еще поработать над банковской тайной, гарантиями и страхованием.

Юрий Моша, основатель международной компании “Второй паспорт”