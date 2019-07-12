Google создала новую социальную сеть Shoelace

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Американская компания Google создала новую социальную сеть и начала ее тестирования.
Об этом сообщает Tehnot.
“Компания решила испытать удачу с социальным приложением Shoelace. Новый проект призван объединить людей, которые живут рядом, с одинаковыми интересами. Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к мероприятию, можно обсудить произошедшее с другими его участниками в общем чате. Также в программе есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой социальной сетью”, — говорится в сообщении.
Сейчас программа доступна на платформах Android и iOS, при этом информации о веб-версии пока нет. На данный момент разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.
Известно, что разработкой программы занимается небольшая команда из подразделения Area 120, специализирующаяся на экспериментальных продуктах Google.
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