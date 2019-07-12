0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

Google создала новую социальную сеть Shoelace

Google создала новую социальную сеть Shoelace

Американская компания Google создала новую социальную сеть и начала ее тестирования.

Об этом сообщает Tehnot.

“Компания решила испытать удачу с социальным приложением Shoelace. Новый проект призван объединить людей, которые живут рядом, с одинаковыми интересами. Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к мероприятию, можно обсудить произошедшее с другими его участниками в общем чате. Также в программе есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой социальной сетью”, — говорится в сообщении.

Сейчас программа доступна на платформах Android и iOS, при этом информации о веб-версии пока нет. На данный момент разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.

Известно, что разработкой программы занимается небольшая команда из подразделения Area 120, специализирующаяся на экспериментальных продуктах Google.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.