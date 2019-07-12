Беспилотники Lexus будут тестировать в столице Бельгии

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Lexus в ближайшее время начнет испытания беспилотных автомобилей в Бельгии на дорогах общего пользования. Машины с системами автоматического управления начнут тестировать в центре Брюсселя.
“Беспилотники, построенные на базе флагманского седана Lexus LS, оснащены лазерными дальномерами LIDAR, комплексом сенсоров и камер, а также высокоточной системой определения местонахождения. При этом во время испытаний, которые продлятся 13 месяцев, за рулем автомобилей будут сидеть операторы, готовые в любой момент взять управление на себя”, – сообщают в компании.
Последняя версия беспилотного прототипа Lexus, созданная на платформе модели LS, была показана в начале 2019 г. на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
На автомобиле, названном P4, продемонстрировали две технологии под названием Guardian и Chauffeur. Первый режим создан, чтобы “помочь человеку управлять машиной, а не заменить его”. Режим Chauffeur, наоборот, предполагает полностью автоматическое управление без помощи водителя.
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