Тариф на передачу электричества снизили на 10,2%

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила для НЭК “Укрэнерго” новый тариф на передачу электрической энергии на второе полугодие 2019 года.
Соответствующее постановление было принято сегодня, 12 июля, на заседании комиссии.
Согласно постановлению, с 1 августа начнет действовать тариф на передачу на уровне 312,14 грн/МВт-час, что на 10,2% ниже тарифа, установленного постановлением №954 (347,43 грн/МВт-час), оспариваемого в настоящее время в суде АО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ, Днепропетровская область).
В новом тарифе учтены операционные расходы компании на уровне 2 млрд 732,713 млн грн, из них 1 млрд 161,820 млн грн — расходы, связанные с покупкой технологических потерь электрической энергии. Расходы на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства э/э из возобновляемых источников энергии учтены в сумме 12 млрд 282,557 млн грн.
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