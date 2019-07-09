Тариф на передачу электричества снизили на 10,2%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила для НЭК “Укрэнерго” новый тариф на передачу электрической энергии на второе полугодие 2019 года.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 12 июля, на заседании комиссии.

Согласно постановлению, с 1 августа начнет действовать тариф на передачу на уровне 312,14 грн/МВт-час, что на 10,2% ниже тарифа, установленного постановлением №954 (347,43 грн/МВт-час), оспариваемого в настоящее время в суде АО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ, Днепропетровская область).

В новом тарифе учтены операционные расходы компании на уровне 2 млрд 732,713 млн грн, из них 1 млрд 161,820 млн грн — расходы, связанные с покупкой технологических потерь электрической энергии. Расходы на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства э/э из возобновляемых источников энергии учтены в сумме 12 млрд 282,557 млн грн.