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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,618 млн и 30,390 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 26), максимальный курс продажи доллара 26,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,95-25,96 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 103 активных заявок по доллару на сумму более 61, 809 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,9000 – 4 000
25,9000 – 6 800
25,9100 – 7 410
25,9200 – 10 000
25,9200 – 20 000
25,9300 – 30 000
25,9300 – 10 000
25,9300 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9691 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,8871 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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