По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,618 млн и 30,390 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 26), максимальный курс продажи доллара 26,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,95-25,96 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 103 активных заявок по доллару на сумму более 61, 809 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0000 – 2 22225,9500 – 1 00025,9200 – 25 00025,9200 – 25 00025,9100 – 10 00025,9000 – 120 00025,9000 – 120 00025,9000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9000 – 4 000

25,9000 – 6 800

25,9100 – 7 410

25,9200 – 10 000

25,9200 – 20 000

25,9300 – 30 000

25,9300 – 10 000

25,9300 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9691 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,8871 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.