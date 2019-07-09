Государственные предприятия будут отчитываться в электронной форме

Отныне показатели работы государственных предприятий будут доступны на портале ProZvit.

Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики государственных предприятий сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“Сегодня представляем портал государственных предприятий ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме, и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале”, – сказал Кубив.

Он отметил, что теперь каждый желающий может зайти на данный портал и увидеть соответствующие показатели работы государственных предприятий.

В министерстве считают, что данный портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.