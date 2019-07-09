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Фонд гарантирования досрочно погасил долг перед Минфином

Фонд гарантирования досрочно погасил долг перед Минфином

ФГВФЛ досрочно погасил очередной вексель на сумму 2,6 миллиарда гривен и полностью рассчитался по первому кредитному договору с Министерством финансов на общую сумму 10,12 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Таким образом, на сегодняшний день Фонд погасил более 40 млрд грн своих кредитных обязательств: 20,15 млрд грн – погашение кредитов НБУ, 10,12 млрд грн – погашение кредитов Министерства финансов, около 11 млрд грн – уплаченные проценты, из них 5,53 млрд грн направлены в бюджет как проценты по векселям Фонда.

«За счет четырех досрочных погашений Фонд сократил расходы на уплату процентов по векселям на 12,34 млрд грн. Однако сумма общих будущих расходов по долговым обязательствам Фонда слишком большая, в первую очередь, за счет процентных расходов, которые значительно превышают сумму самого кредита. Именно поэтому первоочередной стратегической задачей Фонд для себя определил вопросы реструктуризации задолженности по процентам по кредитам Министерства финансов. Фонд планирует при содействии Всемирного банка и ЕБРР привлечь к реализации этой задачи экспертов высшей квалификации», – отметила директор финансового департамента Фонда Елена Нужненко.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2014-2016 годов, в период максимальной финансовой нагрузки Фонд вынужден был неоднократно обращаться за финансовой поддержкой к Национальному банку и Министерству финансов Украины. В результате было подписано 8 кредитных договоров на общую сумму 79,71 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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