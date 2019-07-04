Франция вводит налог для технологических гигантов

Парламент Франции утвердил налог с доходов технологических гигантов. Под новый налог могут попасть около 30 крупных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.



Об этом сообщает Le Figaro в четверг 11 июля.



Компании будут обязаны платить 3% с доходов, полученных на территории страны. Новый налог будет применяться с начала 2019 года и таким образом страна получит в бюджет 201 млн евро в 2019 году и 650 млн в 2020.



Налогом будут облагаться технологические компании с доходом более 750 млн евро, из которых не менее 25 млн евро генерируются во Франции. Однако под действие налога подпадут только те, которые предлагают интернет-рекламу, продажу товаров или деятельность посреднических платформ.

Французы считают, что эти компании сейчас используют глобальные налоговые лазейки. Технологические гиганты могут разместить свою штаб-квартиру в странах с низкими налогами, где они декларируют большую часть своей прибыли, тем самым сводя к минимуму свои налоговые выплаты.