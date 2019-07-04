0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Франция вводит налог для технологических гигантов

Франция вводит налог для технологических гигантов

Парламент Франции утвердил налог с доходов технологических гигантов. Под новый налог могут попасть около 30 крупных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
 
Об этом сообщает Le Figaro в четверг 11 июля.
 
Компании будут обязаны платить 3% с доходов, полученных на территории страны. Новый налог будет применяться с начала 2019 года и таким образом страна получит в бюджет 201 млн евро в 2019 году и 650 млн в 2020.
 
Налогом будут облагаться технологические компании с доходом более 750 млн евро, из которых не менее 25 млн евро генерируются во Франции. Однако под действие налога подпадут только те, которые предлагают интернет-рекламу, продажу товаров или деятельность посреднических платформ.

Французы считают, что эти компании сейчас используют глобальные налоговые лазейки. Технологические гиганты могут разместить свою штаб-квартиру в странах с низкими налогами, где они декларируют большую часть своей прибыли, тем самым сводя к минимуму свои налоговые выплаты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.