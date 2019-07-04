Франция вводит налог для технологических гигантов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Парламент Франции утвердил налог с доходов технологических гигантов. Под новый налог могут попасть около 30 крупных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
Об этом сообщает Le Figaro в четверг 11 июля.
Компании будут обязаны платить 3% с доходов, полученных на территории страны. Новый налог будет применяться с начала 2019 года и таким образом страна получит в бюджет 201 млн евро в 2019 году и 650 млн в 2020.
Налогом будут облагаться технологические компании с доходом более 750 млн евро, из которых не менее 25 млн евро генерируются во Франции. Однако под действие налога подпадут только те, которые предлагают интернет-рекламу, продажу товаров или деятельность посреднических платформ.
Французы считают, что эти компании сейчас используют глобальные налоговые лазейки. Технологические гиганты могут разместить свою штаб-квартиру в странах с низкими налогами, где они декларируют большую часть своей прибыли, тем самым сводя к минимуму свои налоговые выплаты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За «Кузницу на Рыбацком» Порошенко получил $235,8 млн - отчетность4 ч. назад - 500 9
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам6 ч. назад - 3229 3
Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с ПольшейВчера, 19:44 - 286 3
Порт «Южный» и кольцевую дорогу вокруг Киева передадут в концессию3 ч. назад - 331 2
Чем грозит введение страховой медицины - мнение эксперта13 ч. назад - 1122 2
Mitsubishi объявила о продаже гибридных авто, которые можно зарядить домаВчера, 23:39 - 4119
В Украину до конца года зайдет ряд международных брендов11 ч. назад - 3477 1
Эксперт назвал причины стремительного укрепления гривны13 ч. назад - 3375 2
Межбанк: ждем "момента истины"10 ч. назад - 3273
Топ-13 самых надежных банков Украины по версии YouControl (инфографика)8 ч. назад - 3250
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)9 ч. назад - 468
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Вчера, 12:10 - 339
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Позавчера, 16:15 - 985
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4605
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2550 12