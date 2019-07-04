Нафтогаз планирует потратить 30 млн грн на международных юристов

Нафтогаз объявил тендер на закупку услуг по юридическому сопровождению деятельности компании в иностранных судах, арбитражах, а также иностранных организациях и учреждениях. На эти цели планируется потратить 30 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

“НАК «Нафтогаз Украины» приглашает всех заинтересованных принять участие в открытых торгах на закупку юридических услуг, связанных с обеспечением защиты интересов компании в иностранных юрисдикциях, в том числе в иностранных государственных органах, учреждениях, иностранных или международных судах, арбитражах, международных организациях, иностранных финансовых учреждениях, в отношениях с другими юридическими и физическими лицами по всем вопросам, возникающим в процессе ее внешнеэкономической деятельности”, – говорится в сообщении.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 30 млн грн.

Отмечается, что услуги юристов Нафтогаз планирует приобрести на ближайший год. Помимо прочего, в компании ожидают, что юристы будут предоставлять консультации по заключению новых соглашений, будут сопровождать иски Нафтогаза в международные арбитражи и суды, в частности в делах против Газпрома.