Межбанк: ждем "момента истины"

В четверг на валютном рынке наступает “момент истины”. С одной стороны – фактически все вчерашние факторы, игравшие в пользу гривны, почти не сработали (доллар стремительно дорожал), с другой – и сегодня гривне будет не легче (слишком уж много новых причин для ее падения добавляется к четвергу). Поэтому либо котировки продолжают идти вверх (в пользу чего сработают многие причины, о которых ниже), либо спекулятивная составляющая вчерашних торгов быстро выдохнется и котировки частично успокоятся. В любом случае, статистика торгов будет находиться в пределах до 420 млн долларов при заключении до 510 сделок. Теперь обо всем по порядку:

Против гривны работает:

1) Стремительный рост ликвидности в банковской системе. Корсчета на утро четверга взлетели сразу на 23,3 млрд гривен — до 58,8 млрд, и этот гривневый навес так или иначе будет “давить” на валютный межбанк. Это позволяет спекулянтам продолжить раскачивать курс, тем более, что вчера это им удалось;

2) Резкое увеличение спроса на валюту со стороны крупных клиентов ( в первую очередь — госкомпаний-импортеров энергоносителей, читай НАК “Нафтогаз” и Ко, и нефтянников), а также нескольких банков,покупавших валюту на свою позицию. По наблюдениям участников торгов, именно эти категории клиентов и сами банки фактически взорвали вчера рынок. Это на руку как спекулянтам, которым уже надоела только работа “в две стороны”, так и экспортерам с нерезидентами (теми, кто скупает украинские гривневые облигации). Так что попытки “разогреть рынок” получили благодарных и влиятельных союзников;

3) Поведение наличного рынка, где спрос на валюту достаточно высок, что совместно с ростом котировок межбанка вздергивает курсы в обменниках. Владельцы обменников и сегодня будут внимательно следить за межбанком и оперативно менять свои курсы;

4) Поведение Нацбанка. НБУ пока больше озабочен пополнением резервов, нежели непосредственно трендом на межбанке. По информации участников рынка, он даже вчера (когда избытка валюты не было) все же выходил “по-тихому” с покупкой доллара, что тоже сыграло против гривны, правда затем – часть валюты продал (но уже значительно дороже) через интервенцию по единому курсу. Окончательную статистику таких “игр” НБУ мы получим уже к следующему понедельнику, и станет понятно – насколько наш регулятор «заигрался с валютой»;

В пользу гривны работает только один фактор – скорый период налоговых платежей у клиентов по итогам квартала. Это психологически успокаивает ту часть клиентов, которые опасаются существенного дальнейшего роста курса.

Мы сохраняем свой вчерашний прогноз о том, что курсовое «дно» уже пройдено и межбанк продолжит коррекцию. Другое дело, что эта коррекция не всегда проходит только в сторону роста курса, а обычно происходит постепенно. Другими словами – в доллар по 25,50 мы сейчас “не верим”.

Мы прогнозируем на четверг широкий коридор по доллару в пределах 25,65-25,90 гривен с активными курсовыми колебаниями в течении дня в зависимости от действий крупных игроков и в первую очередь – НАК “Нафтогаз”.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,87 / 25,91

евро – 29,07 / 29,11

российский рубль – 0,4081 / 0,4092

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