ЕК: Экономика еврозоны не будет расти из-за торговой войны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы по росту экономики еврозоны с 1,5% до 1,4% в 2020 году.
Читайте также: США и Китай возобновили торговые переговоры
Главной причиной ухудшения прогнозов по экономическому росту стала торговая война между США и Китаем и общее ухудшение торговых отношений в мире.
Также Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики всего Евросоюза – до 1,4% в 2019 году и до 1,6% в 2020 году. Больше всего на замедление роста экономики ЕС повлияло замедление роста ВВП Германии, которое ожидается на уровне всего 0,5% по итогам 2019 года.
Летом 2018 года США ввели пошлины на алюминий и сталь с ЕС, на что в ЕС ответили введением пошлин на американскую продукцию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В июне население занесло в банки на депозиты почти 15 млрдВчера, 16:47 - 1740 9
Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страныВчера, 13:22 - 3498 6
Известны первые результаты запуска оптового рынка электроэнергииВчера, 20:44 - 1171 5
Государственным шахтам выделят 1 млрд грн дотацийВчера, 15:17 - 154 3
В Украине возобновлено проведение крупной приватизацииВчера, 12:17 - 438 3
В ГФС напомнили, какие штрафы заплатят украинцы при неуплате налога на доходы физических лицВчера, 19:01 - 9569
Еще две страны хотят перейти на евроВчера, 14:19 - 7357 1
Dragon Capital изменила прогноз курса гривны до конца годаВчера, 15:05 - 3792
Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страныВчера, 13:22 - 3498 6
Mitsubishi объявила о продаже гибридных авто, которые можно зарядить домаВчера, 23:39 - 2757
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)8 мин. назад
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Вчера, 12:10 - 255
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Позавчера, 16:15 - 862
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4446
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2478 12