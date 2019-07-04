ЕК: Экономика еврозоны не будет расти из-за торговой войны

Еврокомиссия ухудшила свои прогнозы по росту экономики еврозоны с 1,5% до 1,4% в 2020 году.

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Главной причиной ухудшения прогнозов по экономическому росту стала торговая война между США и Китаем и общее ухудшение торговых отношений в мире.

Также Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики всего Евросоюза – до 1,4% в 2019 году и до 1,6% в 2020 году. Больше всего на замедление роста экономики ЕС повлияло замедление роста ВВП Германии, которое ожидается на уровне всего 0,5% по итогам 2019 года.

Летом 2018 года США ввели пошлины на алюминий и сталь с ЕС, на что в ЕС ответили введением пошлин на американскую продукцию.

Справка Finance.ua:

Торговые отношения между США и Китаем ухудшились в начале 2018 года, когда США ввели ряд новых пошлин: сначала на импорт стали и алюминия со всего мира, а затем на определенные категории китайской продукции, ввозимой в США .

По последним данным, общая стоимость китайского импорта, против которой администрация Трампа ввела пошлины, составляет 250 млрд долларов в год.