К 2025 году Китай планирует запустить еще 100 космических аппаратов

Китай к 2025 году дополнительно выведет на орбиту около 100 спутников.

Об этом сообщила заместитель главы департамента международного сотрудничества Национального космического управления КНР Юй Ци.

“В последние годы Китай осуществил прорыв в развитии аэрокосмических технологий и отраслей, которые имеют к ним отношения. Наша страна уже заложила основу и создала благоприятные условия для ускоренного развития этой сферы народного хозяйства”, – рассказала заместитель главы департамента на конференции по географическим и информационным технологиям в Пекине.

По ее словам, космическая программа КНР постепенно становится все более насыщенной, одновременно увеличивается и сфера применения национальных разработок. “Думаю, это возымеет особое стимулирующее действие на экономику нашей страны”, – подчеркнула эксперт.

Юй Ци напомнила, что за последние девять лет КНР добилась больших успехов в совершенствовании технологий дистанционного зондирования, которые на текущем этапе используются более чем в 20 отраслях, в частности в отношении земельных ресурсов, в сфере экологии, лесного и сельского хозяйства.