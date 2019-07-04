Вклад местных бюджетов на "теплые кредиты" увеличился на 20%

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В регионах Украины местные власти выделили уже почти 170 млн грн для дополнительного софинансирования “теплых кредитов” в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
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“Всего в Украине действует уже более 160 местных программ удешевления “теплых кредитов”. На их реализацию выделено почти 170 млн грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года”, – указали в агентстве.
В частности, по данным Госэнергоэффективности, с 14 местных бюджетов недавно выделили еще 24 млн грн на софинансирование “теплых кредитов”.
В этом году из местных бюджетов, как указано, уже возмещено около 45 млн грн по “теплым кредитам”.
К началу июля с начала 2019 года около 100 тыс. семей уже привлекли более 920 млн грн “теплых кредитов” с прогнозируемых более 1 млрд грн, в частности:
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