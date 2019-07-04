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Вклад местных бюджетов на "теплые кредиты" увеличился на 20%

Вклад местных бюджетов на "теплые кредиты" увеличился на 20%

В регионах Украины местные власти выделили уже почти 170 млн грн для дополнительного софинансирования “теплых кредитов” в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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“Всего в Украине действует уже более 160 местных программ удешевления “теплых кредитов”. На их реализацию выделено почти 170 млн грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года”, – указали в агентстве.

В частности, по данным Госэнергоэффективности, с 14 местных бюджетов недавно выделили еще 24 млн грн на софинансирование “теплых кредитов”.

В этом году из местных бюджетов, как указано, уже возмещено около 45 млн грн по “теплым кредитам”.

К началу июля с начала 2019 года около 100 тыс. семей уже привлекли более 920 млн грн “теплых кредитов” с прогнозируемых более 1 млрд грн, в частности:

  • более 560 млн грн – на утепление частных домов;
  • более 330 млн грн – для ОСМД;
  • около 26 млн грн – на твердотопливные котлы.

Справка Finance.ua:

  • 19 июня на “теплые кредиты” для ОСМД правительство направило еще 380 млн грн. Эти деньги планируют распределить на 230 тыс. семей.
По материалам УНН
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