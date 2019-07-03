В программе «теплых кредитов» за 5 лет поучаствовали 620 тысяч семей

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук выяснил, насколько активно украинцы брали «теплые кредиты» с 2014 года, когда правительство запустило эту программу.

По словам Савчука, за 5 лет в программе приняло участие 620 тысяч домохозяйств, что эквивалентно населению всей Черкасской области.

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Семьи инвестировали около 8 млрд грн в утепление своих жилищ, за счет чего поддержали экономику страны. В то же время правительство возместило им 2,5 млрд грн. Кроме того, программа позволяет сэкономить 20-50% стоимости расходов на коммунальные услуги.

Только в 2018 году более 1600 ОСМД привлекли свыше 460 млн грн, а это больше, чем за предыдущие 3 года. За те же 3 года средний размер кредита для ОСМД вырос в 3,5 раза с 85 тысяч грн в 2015 году до 300 тысяч грн в 2018 году. За первое полугодие 2019 года к ним присоединилась еще тысяча участников программы.

Стоит добавить, что конкуренция между банками приводит к снижению ставок по кредитам. За последние несколько лет процентная ставка в среднем снизилась с 25% до 17-18%.