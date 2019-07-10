Эксперты назвали лучшие направления винного туризма в 2019 году

Винный туризм, или путешествия с целью приобщения к культуре вина, — направление фуд-туризма, которое активно развивается в Украине и в мире. Винные эксперты, foodie и инсайдеры индустрии туризма со всего мира впервые определили лучшие виноградники в современном винном туризме.

Награждение World’s Best Vineyard Awards 2019 состоялось в понедельник 8 июля в Лондоне.

Такие традиционные направления винного туризма как Франция и Италия в списке лучших потеснились в пользу Южной Америки, которая «захватила» половину первой десятки: здесь две винодельни из Аргентины, две из Чили и одна из Уругвая.

Виноградники Чили собрали наибольшее количество наград — в топ-50 попали 8 чилийских хозяйств.

Наивысшим местом для французского виноградника стала 16 позиция, которую заняло Château Smith Haut Lafitte (Бордо). При этом Франция компенсировала позицию семью местами в списке в целом.

Лучшим итальянским виноградником стал Antinori nel Chianti Classico в Тоскане с культовой уже новой винодельней, открытой в 2012 году (18 место). А лучшей в Европе названа R. López de Heredia Viña Tondonia в Испании (3 место). Винодельня расположена в Риохе и в течение 150 лет управляется семьей Лопес де Эредиа.

The World’s Best Vineyards 2019

1. Zuccardi Valle de Uco (Аргентина) — Лучшая винодельня Южной Америки

2. Bodega Garzón (Уругвай)

3. R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A. (Испания) — Лучшая винодельня Европы

4. Quinta do Crasto (Португалия)

5. Catena Zapata (Аргентина)