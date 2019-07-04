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В июне население занесло в банки на депозиты почти 15 млрд

В июне население занесло в банки на депозиты почти 15 млрд

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 2,8% с 506,9 млрд гривен по состоянию на 1 июня до 521,115 млрд гривен на 1 июля.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

С начала года вклады населения в банках выросли на 3,9% с 501,7 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в июне увеличились на 6,2% с 276,5 млрд гривен на 1 июня до 293,6 млрд гривен на 1 июля. При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1,3% с 230,4 млрд гривен до 227,5 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июне увеличились на 0,7% с 400,1 млрд гривен на 1 июня до 403 млрд гривен на 1 июля.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в июне для юрлиц увеличилась на 0,3 п.п. до 13,5%, для физлиц увеличилась на 0,7 п.п. до 12,1%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,4%, для населения – 2,4%. В 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

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По материалам Фондовый Мир
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