В июне население занесло в банки на депозиты почти 15 млрд

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Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 2,8% с 506,9 млрд гривен по состоянию на 1 июня до 521,115 млрд гривен на 1 июля.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года вклады населения в банках выросли на 3,9% с 501,7 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в июне увеличились на 6,2% с 276,5 млрд гривен на 1 июня до 293,6 млрд гривен на 1 июля. При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1,3% с 230,4 млрд гривен до 227,5 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июне увеличились на 0,7% с 400,1 млрд гривен на 1 июня до 403 млрд гривен на 1 июля.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в июне для юрлиц увеличилась на 0,3 п.п. до 13,5%, для физлиц увеличилась на 0,7 п.п. до 12,1%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,4%, для населения – 2,4%. В 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.
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