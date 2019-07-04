Microsoft запатентовала прототип Xbox-контроллера для смартфона (фото)

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У Microsoft уже несколько лет существует исследовательский проект, в рамках которого компания экспериментирует с прототипами модульных контроллеров Xbox для смартфонов и планшетов. В октябре прошлого года ресурс WindowsCentral опубликовал несколько изображений таких аксессуаров, где они с двух сторон прикреплялись к мобильному устройству, превращая его в подобие портативной консоли Nintendo Switch.
Софтверный гигант прорабатывает несколько вариантов конструкции контроллера с прикрепляемыми ручками, что делает их менее громоздкими, чем аналогичные решения, такие как GameCase, GameVice и ION iCade mobile. Геймпaд, описанный в документе Microsoft Research в октябре 2018 года, вчера был в базе данных патентов FreePatentsOnline.
Это вовсе не значит, что мы точно увидим один из таких контроллеров в преддверии запуска Project xCloud, но в последние годы Microsoft старается сделать всё, чтобы продукты, созданные под крылом её исследовательского подразделения, в конечном счёте стали реальностью. В любом случае эти прототипы выглядят гораздо лучшим решением, чем сенсорное управление в играх или подключение отдельного геймпада Xbox.
Microsoft всегда публично демонстрировала свой сервис облачных игр, используя обычный геймпaд для Xbox, подключенный к смартфону, что выглядело не очень удобно. Может быть, сейчас компания уже готова восполнить этот пробел и сделать специальный контроллер для мобильных устройств.
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