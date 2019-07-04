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Народный банк Китая ускорит создание собственной криптовалюты в преддверии запуска Libra

Народный банк Китая ускорит создание собственной криптовалюты в преддверии запуска Libra

Криптовалютная инициатива Facebook может подтолкнуть Народный банк Китая (PBoC) ускорить создание собственной цифровой валюты.

Об этом заявил глава исследовательского подразделения китайского центробанка Ван Синь, сообщает South China Morning Post.

Синь считает, что риски, которые Libra несет для традиционной финансовой системы, вынудят регуляторов направить гораздо больше ресурсов и сил на разработку своей криптовалюты.

«Если Libra будет широко использоваться для трансграничных платежей и будет функционировать в качестве денег, то это окажет большое влияние на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и международную валютную систему», – подчеркнул Ван Синь.

В частности, Китай обеспокоен тем, какими именно валютами будет обеспечена Libra и какую роль в этом будет играть доллар США.

«В сущности, будет один «босс» – это американский доллар и Соединенные Штаты. Если это действительно так, это приведет к ряду экономических, финансовых и даже международных политических последствий», – предостерег Синь.

Синь отметил, что PBoC был одним из первых центробанков, начавших изучать возможность создания собственной цифровой валюты.

«Мы рано начали, но для утверждения нашего лидерства в этом вопросе понадобится еще много работы», – заявил представитель Народного банка Китая.

Он также подтвердил, что центробанк уже получил одобрение властей на создание центробанком своей криптовалюты, однако на каком этапе сейчас ее разработка – не известно.

Стоит отметить, Народный банк Китая уже демонстрирует прогресс в работе с блокчейн-технологиями. Так, платформа центробанка, основанная на технологии распределенного реестра, обработала валютные операции на сумму более 30 млрд юаней ($4,36 млрд).

По материалам Forklog
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