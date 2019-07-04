В Украине действует 1,2 миллиона активных компаний - Петренко

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В Украине на сегодня действуют более миллиона активных компаний.
Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко.
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“Сейчас в Украине существует 1 млн 200 активных компаний, юридических лиц и 600 тысяч этих компаний – общества с ограниченной ответственностью. Это те компании, которые, как правило, являются представителями среднего бизнеса, которые имеют наемных работников, и мы дали им возможность не только сейчас регистрировать новую компанию, но и вторая услуга, которую мы представляем, – это возможность перевести любые действующие компании общества с ограниченной ответственностью в электронный формат, выбрав себе модельный устав, и фактически это начало общения такой компании с государством в онлайн-режиме”, – сказал Петренко.
Он также назвал онлайн-услуги, которые сейчас популярны среди пользователей.
В частности, по его словам, это электронная регистрация предпринимателей физических лиц, sms-маяк и регистрация общественных организаций.
Петренко отметил, что воспользоваться онлайн-услугами можно на портале “Онлайн дом юстиции” на сайте Министерства юстиции Украины и Правительственном портале.
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