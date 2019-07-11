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Диагностика и лечение рака: ЕС инвестирует €35 миллионов в искусственный интеллект

Диагностика и лечение рака: ЕС инвестирует €35 миллионов в искусственный интеллект

ЕС намерен инвестировать 35 миллионов евро в развитие технологий искусственного интеллекта, которые будут использоваться, в частности, для диагностики и лечения рака.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии.

“Сегодня Европейская Комиссия инициировала запрос на предложения по поддержке анализа графических показателей в сфере здравоохранения на основе искусственного интеллекта, на реализацию которых выделяется 35 миллионов евро. Речь идет также о развитии других инструментов и аналитических программ, направленных на предотвращение, предвидение и лечение наиболее распространенных форм рака”. – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, упомянутый запрос является частью программы Horizon 2020, в рамках которой Еврокомиссия инвестирует общую сумму в 177 миллионов евро для реализации проектов цифровой трансформации системы здравоохранения и цифровых решений для надежности и кибернетической безопасности для системы здравоохранения.

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль уже в среду созывает второй круглый стол высокого уровня с привлечением представителей Еврокомиссии, фармакологии, биотехнологии и медицинской промышленности для разработки “дорожной карты” по практической реализации упомянутых проектов.

По материалам УКРИНФОРМ
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