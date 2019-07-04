АМКУ открыл дело об обретении контроля над предприятием "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел об обретении государственным концерном “Укроборонпром” и компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited совместного контроля над ПАО «Мотор Сич».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

“В Комитете начато рассмотрение дел о концентрации в виде обретения компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова) и государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» совместного контроля над ПАО «Мотор Сич» (г. Киев, Украина )”, – говорится в сообщении.

По информации АМКУ, речь идет о трех сделках: приобретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании Granum Corporation (г. Панама, Республика Панама), акций компании Likatron Enterprises Limited (г. Ларнака, Кипр) и акций компании Reckoner Investment Holdings Limited (г. Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в их высших органах управления.

“Эти концентрации являются этапами многоступенчатой ​​сделки, направленной на обретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» совместного контроля над ПАО “Мотор Сич”, – отметили в АМКУ.

По данным Комитета, указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним; технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей и промышленных газотурбинных приводов.