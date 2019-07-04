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АМКУ открыл дело об обретении контроля над предприятием "Мотор Сич"

АМКУ открыл дело об обретении контроля над предприятием "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел об обретении государственным концерном “Укроборонпром” и компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited совместного контроля над ПАО «Мотор Сич».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

“В Комитете начато рассмотрение дел о концентрации в виде обретения компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова) и государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» совместного контроля над ПАО «Мотор Сич» (г. Киев, Украина )”, – говорится в сообщении.

По информации АМКУ, речь идет о трех сделках: приобретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании Granum Corporation (г. Панама, Республика Панама), акций компании Likatron Enterprises Limited (г. Ларнака, Кипр) и акций компании Reckoner Investment Holdings Limited (г. Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в их высших органах управления.

“Эти концентрации являются этапами многоступенчатой ​​сделки, направленной на обретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» совместного контроля над ПАО “Мотор Сич”, – отметили в АМКУ.

По данным Комитета, указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним; технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей и промышленных газотурбинных приводов.

По материалам УКРИНФОРМ
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