Virgin Galactic станет первой космической компанией, которая выйдет на биржу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Миллиардер Ричард Брэнсон договорился о продаже 49% акций космической компании Virgin Galactic. Покупателем выступит Social Capital Hedosophia Holdings, которая контролируется венчурными фондами Social Capital и Hedosophia.
По данным The Wall Street Journal, она инвестирует $800 млн в Virgin Galactic, которая пока что не получает прибыль. В официальном сообщении о сделке говорится, что гендиректор Social Capital Hedosophia Holdings Чамат Палихапития (бывший топ-менеджер Facebook) дополнительно вложит $100 млн и возглавит объединенную компанию.
Сделка, в рамках которой Virgin Galactic была оценена в $1,5 млрд, предусматривает, что до конца 2019 года она проведет IPO, первичное публичное размещение, в результате чего станет первой космической компанией, акции которой можно будет купить на бирже.
Virgin Galactic была основана в 2004 году. С момента своего основания ей удалось привлечь финансирование на сумму $1 млрд и собрать еще $80 млн с будущих клиентов, которые хотят полететь в космос. Брэнсон собирался взять еще один $1 млрд от саудовского фонда PIF, но сделка была отменена из-за убийства Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день21 ч. назад - 23437 5
Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца года6 ч. назад - 914 4
В Украине автопроизводство упало на четверть14 ч. назад - 483 4
В компании Bolt оценили размер теневого рынка такси в Украине7 ч. назад - 663 2
Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома13 ч. назад - 1871 2
Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день21 ч. назад - 23437 5
В Польше запустили новые деньги (фото)9 ч. назад - 7263
Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома13 ч. назад - 1871 2
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможне6 ч. назад - 1536 1
Основатель Huawei обещает, что операционная система HongmengOS превзойдет Android17 ч. назад - 1497 1
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)6 ч. назад - 202
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 3943
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2194 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 857
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5551 1