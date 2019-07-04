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Virgin Galactic станет первой космической компанией, которая выйдет на биржу

Virgin Galactic станет первой космической компанией, которая выйдет на биржу

Миллиардер Ричард Брэнсон договорился о продаже 49% акций космической компании Virgin Galactic. Покупателем выступит Social Capital Hedosophia Holdings, которая контролируется венчурными фондами Social Capital и Hedosophia.

По данным The Wall Street Journal, она инвестирует $800 млн в Virgin Galactic, которая пока что не получает прибыль. В официальном сообщении о сделке говорится, что гендиректор Social Capital Hedosophia Holdings Чамат Палихапития (бывший топ-менеджер Facebook) дополнительно вложит $100 млн и возглавит объединенную компанию.

Сделка, в рамках которой Virgin Galactic была оценена в $1,5 млрд, предусматривает, что до конца 2019 года она проведет IPO, первичное публичное размещение, в результате чего станет первой космической компанией, акции которой можно будет купить на бирже.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. С момента своего основания ей удалось привлечь финансирование на сумму $1 млрд и собрать еще $80 млн с будущих клиентов, которые хотят полететь в космос. Брэнсон собирался взять еще один $1 млрд от саудовского фонда PIF, но сделка была отменена из-за убийства Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии.

По материалам lb.ua
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