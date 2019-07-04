В Волынском управлении ГФС начали расследование противоправной схемы на 190 миллионов

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Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу в отношении схемы формирования налогового кредита и нанесения ущерба государству на 190 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС, которые покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент.
“В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам”, – прокомментировали в ГБР.
По словам первого заместителя ГБР Ольги Варченко, эти финансовые операции были “транзитными”.
“То есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов”, – пояснила она.
Сейчас ведется уголовное производство по ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК.
Следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц, по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.
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