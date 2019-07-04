В Европе флагманские смартфоны Google подешевели почти на 300 евро

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В США базовые версии Pixel 3 и Pixel 3 XL с 64 ГБ флэш-памяти предлагаются по цене на $200 ниже их обычной.
Компания Google решила вновь устроить аттракцион щедрости, предложив актуальные флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL со скидкой в €260 или $200 в зависимости от региона. Сниженные цены уже действуют в официальном магазине Google Store в США и ряде европейских стран.
По аналогии с недавним весенним снижением цен нынешнее является временной акцией, которая завершится в субботу, 13 июля, в 07:00 по киевскому времени:
В Украине интернет-магазин Google Store по-прежнему недоступен, но для тех, кто в период действия скидок планирует поездку в одну из европейских стран, информация может вполне оказаться полезной. Особенно с учетом возможности возмещения налога на добавочную стоимость (НДС) при покупках за рубежом, что позволит сэкономить еще больше.
Цены на представленные в мае удешевленные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL пока остаются без изменений — от $399 и $479 соответственно.
К чему приурочена распродажа, точно неизвестно. Но можно предположить, что Google начала готовится к октябрьскому релизу новых моделей Pixel 4.
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