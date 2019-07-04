0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 271 0

Где лучшее качество газа в различных регионах Украины (инфографика)

Где лучшее качество газа в различных регионах Украины (инфографика)

Качество газа, подаваемого в различные регионы Украины, показал “Укртрансгаз” в своей инфографике.

Об этом говорится в сообщении на сайте.

Там указаны результаты всех анализов физико-химических показателей за июнь 2019 года по системе магистральных газопроводов АО «Укртрансгаз».

Что включают показатели: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.

Информация о качестве газа поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы.

Качество газа в июне 2019 года по регионам Украины:

Как отмечают в компании, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июне 2019 года, составляет 8250 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
 
h2. Справка Finance.ua

  • НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО.
  • В июне цена газа уменьшилась на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.