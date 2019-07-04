Где лучшее качество газа в различных регионах Украины (инфографика)

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Качество газа, подаваемого в различные регионы Украины, показал “Укртрансгаз” в своей инфографике.
Об этом говорится в сообщении на сайте.
Там указаны результаты всех анализов физико-химических показателей за июнь 2019 года по системе магистральных газопроводов АО «Укртрансгаз».
Что включают показатели: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.
Информация о качестве газа поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы.
Качество газа в июне 2019 года по регионам Украины:
Как отмечают в компании, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июне 2019 года, составляет 8250 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
h2. Справка Finance.ua
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