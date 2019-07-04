"Укроборонпром" выпустит новую серию систем защиты от взрывных устройств

В Украине начали серийное производство специальной системы “Оберег-С”, предназначенной для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств, мин и фугасов.

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

“Оберег” может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц”, – говорится в сообщении.

В зоне работы системы не работает даже приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки.

Особенностью “Оберега-С” является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт. Это обеспечит защиту всей колонны техники во время движения и позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также система может устанавливаться на стационарные объекты: блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи.

Также разработана более легкая версия данной системы – “Оберег-Н”, который может переноситься одним бойцом.

Она предназначена для защиты саперов при разминировании, локальном подавлении связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.