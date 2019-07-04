Основатель Huawei обещает, что операционная система HongmengOS превзойдет Android

Основатель и глава китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что новая операционная система HongmengOS будет лучше, чем Android.

Торговая война между США и Китаем в самом разгаре. И несмотря на некоторые поблажки, которые американское правительство готово сделать для Huawei, похоже, что китайская компания усиленно готовится к худшему сценарию. Вовсю идет разработка собственной операционной системы HongmengOS.

Так, основатель и президент Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что новая операционная система HongmengOS будет лучше, чем Android.

Во-первых, новая операционка будет быстрее, чем Android, уверен он. Во-вторых, она будет иметь гораздо более широкое распространение. Ведь она будет применяться не только в смартфонах и планшетах, но и в роутерах, сетевых хабах и даже в дата-центрах, уверяет Чжэнфэй.

Больше того, основатель Huawei заявил, что HongmengOS будет работать быстрее, чем Mac OS компании Apple, сославшись на то, что в новой операционке «используется задержка обработки прерывания менее 5 мс».

Слухи о том, что Huawei работает над собственной операционной системой, ходили давно. Однако после майской атаки правительства США на компанию, эмбарго на сотрудничество с ней для американских производителей, Huawei резко ускорил процесс разработки.