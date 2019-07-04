Sony выпустила наушники с улучшенной регуляцией звука

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Sony обновила внешний вид наушников двухлетней давности WF-1000X, улучшила NC и увеличила срок службы батареи.
Об этом сообщает prostotech.com.
Наушники имеют гладкий дизайн с выступами, небольшим пространством для баса и емкостной поверхностью, которую можно настроить для выполнения различных задач с помощью различных жестов, в том числе популярного пальца/руки над наушником (в данном случае касаясь панели), чтобы было слышно окружающий звук, когда кто-то говорит с вами.
Sony утверждает, что приложение Headphones Connect предложит функцию адаптивного управления звуком, которая определяет, что вы делаете, и усиливает важные шумы, такие как гудок автомобиля, когда вы находитесь на улице, или объявление о поезде во время ожидания на платформе.
В спецификации Sony поместила процессор HD NC QN1e в каждый наушник – тот же, что и в беспроводных наушниках WH-1000XM3. Наушники также поддерживают Bluetooth 5.0 с эффективной дальностью около 10 метров. Один вкладыш весит менее 9 граммов, а стильный чехол добавляет дополнительные 77 граммов.
В него входит батарея, и Sony заявляет, что для зарядки наушников нужно примерно 1,5 часа, в то время как непрерывное воспроизведение музыки может длиться в течение 6 часов при включенном NC или 8 часов, если вы выключили его.
Sony WF-1000XM3 поступит в продажу в августе по цене €250/$230. Их можно приобрести в черном или серебристом цвете, которые в некоторых частях ближе к золотому.
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