Андрей Попов: обязательный аудит за 2019 год. Как избежать рисков аудиторского комитета?

В 2018 году произошли серьезные изменения в законодательстве, регулирующем бухгалтерский учёт и аудит. Одним из главных изменений стало существенное повышение требований к отчетности крупных предприятий в независимости от их организационно-правовой формы.

Согласно Закону № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», крупные компании теперь являются предприятиями, представляющими общественный интерес. За 2019 год они будут обязаны опубликовать финансовую отчётность по МСФО, отчёт об управлении, а также отчёт независимого аудитора, подтверждающий информацию, указанную в отчетности.

Вопрос особенно сложен для крупных частных ТОВ. Ведь для большинства из них, в отличие от акционерных или государственных компаний, это будет первый обязательный аудит, результаты которого, к тому же, будет опубликованы.

Я не буду останавливаться на том, насколько важными являются кандидатура аудитора, его независимость и профессионализм. Я бы хотел подробнее остановиться на основных подводных камнях законодательства, на которые следует обратить внимание предприятию при выборе, назначении и дальнейшем взаимодействии с аудитором.

Выбор и назначение аудитора

Согласно ст. 29 Закона «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII от 21.12.2017, cубъект аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности назначается высшим органом управления предприятия в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Предприятие, представляющее общественный интерес, обязано провести конкурс по отбору аудитора, для чего разработать и обнародовать порядок его проведения и прозрачные и недискриминационные критерии отбора менее двух субъектов аудиторской деятельности для финального рассмотрения.

Ответственность за проведение конкурса возлагается на аудиторский комитет предприятия, представляющего общественный интерес, или другой орган (подразделение), на который возложены соответствующие функции.

Аудиторский комитет – внимание!

Аудиторскому комитету посвящена отдельная 34 ст. Закона про аудит. Крупным предприятиям следует обратить внимание на п.3:

3. Більшість членів аудиторського комітету підприємств, що становлять суспільний інтерес (у разі його створення), не повинні бути пов’язані з такими підприємствами. З числа незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету. До складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління таких підприємств.

Таким образом, аудиторский комитет – это, по сути надзорный орган, который должен состоять из посторонних людей, даже не акционеров предприятия. На практике, для крупных частных компаний выполнение данного пункта не только затруднительно, но и может нести серьезные риски для бизнеса.

Наблюдательный совет

Оговорка «у разі його створення» в п. 3 ст. 34 Закона про аудит прямо напоминает об альтернативах аудиторскому комитету, которые перечислены в п. 1 ст. 34:

Великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на ревізійну комісію або наглядову раду, що створюється відповідно до законодавства.

Ирония в том, что в случае с крупными компаниями в форме ТОВ Закон об аудите вступает в некоторое противоречие с Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII от 06.02.2018, который был принят позже, но вступил в силу раньше, чем Закон об аудите (17.06.2018 и 01.10.2018 соответственно).

Новый Закон о ТОВ не содержит упоминания о таком органе, как Ревизионная комиссия, отчасти вместо неё он и внедрил Наблюдательный совет, который ранее не был предусмотрен для ТОВ.

Таким образом, Набсовет теперь может быть интересен собственникам ТОВ не только для повышения контроля и выработки стратегических решений, но и как альтернатива аудиторскому комитету, не предусматривающая обязательное участие несвязных лиц.

Но надо понимать, что создание Набсовета должно быть предусмотрено уставом предприятия. Если НС не предусмотрен по уставу, следует принять устав в новой редакции и включить соответствующие положения, а также на общем собрании участников избрать соответствующих членов НС. Если же НС предусмотрен уставом и существует, следует решением общего собрания возложить на него соответствующие функции аудиторского комитета.

Или всё-таки ревизионная комиссия?

Если уставом крупной ТОВ не предусмотрен Набсовет, то создавать его только в качестве альтернативы аудиторскому комитету может быть достаточно затратной задачей. Предприятиям, не имеющим Набсовета и не желающим его создавать, можно воспользоваться упоминанием о ревизионной комиссии.

Как указано выше, ревизионная комиссия в новом Законе о ТОВ не предусмотрена, но прямо и не запрещена. А ст. 41 Закона про ТОВ (которая касается аудита) не детализирует требований к уполномоченному органу, оперируя только общим термином «виконавчий орган товариства». Таким образом, предприятие может создать новый орган (отдельное подразделение) и назвать его «ревизионная комиссия». Из анализа законодательства следует, что создание такого органа, в отличие от НС, не потребует внесения изменений в устав. Поэтому его создание решением общего собрания представляется наиболее простым вариантом для крупных ТОВ.

Вероятно, основываясь на п. 9 ч. 2 ст. 30 Закона о ТОВ (до компетенції загальних зборів учасників належать: створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності), решением общего собрания следует утвердить положение о таком подразделении и порядок его действия и утвердить его состав. Можно зафиксировать в данном порядке и право директора назначать персональный состав данного органа (подразделения).

Таким образом, согласно Закону про аудит, крупные предприятия, представляющие общественный интерес, могут назначать аудитора решением ревизионной комиссии. Для компаний в форме ТОВ это более простой вариант, чем аудиторский комитет, в котором должны быть несвязанные с предприятием участники, или Набсовет (если его нет у данной ТОВ), поскольку для создания НС нужны изменения в устав.

Андрей Попов, партнер Kreston GCG