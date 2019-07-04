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В столице Молдовы грабители "вычистили" все ячейки одного из банков

В столице Молдовы грабители "вычистили" все ячейки одного из банков

В Кишиневе группа неизвестных ограбила филиал одного из коммерческих банков, который находится на оживленной улице столицы Молдовы.

По предварительным данным, из хранилища банка украли все банковские ячейки, где клиенты хранили ценные вещи и деньги.

По данным полиции, это дерзкое ограбление было совершено хорошо подготовленными лицами со специальным оборудованием, так как во время ограбления были отключены все камеры видеонаблюдения и сигнализация банка.

Сейчас поиск злоумышленников продолжается. О сумме похищенных денежных средств пока ничего не сообщается.

Между тем клиенты банка намерены обратиться за помощью к президенту Молдовы Игорю Додону.

По материалам Дело
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