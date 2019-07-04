Банки-участники валютных интервенций в форме запроса лучшего курса в ІII квартале 2019 года

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса относительно лучшего курса через функционал RFQ в июле-сентябре 2019 года. Список не изменился, если сравнивать со вторым кварталом 2019:

● АО “Альфа-Банк”,

● АО “Банк Альянс”,

● ПАО “Банк Инвестиций и Сбережений”,

● ПАО “Банк Восток”,

● ПАО “КБ” Глобус “,

● ПАT “ИНГ Банк Украина”,

● АКБ “Индустриалбанк”,

● ПАО “Креди Агриколь Банк”,

● АО “ОТП Банк”,

● АО “Ощадбанк”,

● Акционерный банк “Пивденный”,

● АО КБ “Приватбанк”,

● ПАT “ПУМБ”,

● АО “Райффайзен Банк Аваль”,

● АО “Сбербанк”,

● АО “Ситибанк”,

● АО “ТАСкомбанк”,

● АБ “Укргазбанк”,

● АО “Укрэксимбанк”,

● АО “УкрСиббанк”.

Этот перечень не ограничивает участие всех банков в валютных интервенциях в форме запроса относительно лучшего курса через функционал Matching, на котором сейчас концентрируется почти весь объем сделок на межбанковском валютном рынке.

Во II квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, Национальный банк купил 847,4 млн долл. США. Большая часть – 536 млн долл. США – куплена через интервенции по лучшему курсу с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшему курсу через функционал RFQ не проводились. Еще 311,4 млн долл. США Национальный банк купил через интервенции по единому курсу также через функционал Matching.

За этот же период НБУ продал на межбанковском валютном рынке для сглаживания курсовых колебаний 64,6 млн долл. США. Вся сумма была продана по интервенции по единому курсу через функционал Matching.