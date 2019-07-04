В Польше почти 200 тыс. украинцев имеют вид на жительство

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Число иностранцев в Польше с действительными видами на долгосрочное пребывание увеличилось до 400 тыс. человек. Почти половина из них – это граждане Украины.
Об этом сообщает Польское радио.
По данным польского Управления по делам иностранцев, в течение двух лет число граждан других стран с разрешениями на долгосрочное пребывание выросло на 10 тыс. человек. Большинство иностранцев прибывает в Польшу в поисках работы.
“В десятке самых многочисленных государств происхождения: Украина – 199 тыс. человек, Беларусь – 23 тыс., Германия – 21,3 тыс., Россия – 12,2 тыс., Вьетнам – 12,1 тыс., Индия – 9, 6 тыс., Китай – 8,7 тыс., Италия – 8,4 тыс., Великобритания – 6 тыс. и Испания – 5,8 тыс. человек”, – сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.
По информации Управления, в течение предыдущих двух лет наибольший рост в группе иностранцев с действительными разрешениями на пребывание касалось: граждан Украины – 72 тыс. человек, Беларуси – 9,5 тыс., граждан Индии – 3,9 тыс. и Грузии – 2,7 тыс..
Больше всего разрешений за этот период выдали на временное пребывание до трех лет – 76 тыс., а также на постоянное пребывание – 18 тыс.. Чаще всего иностранцы выбирают местом своего жительства Мазовецкое, Малопольское, Нижнесилезское, Великопольское и Силезское воеводства.
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