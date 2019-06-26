Нацбанк определил ключевую причину проблемности кредитов

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В НБУ изучили все крупнейшие кейсы непогашенных кредитов и выяснили, что ни война, ни кризис не являются основной причиной появления NPL.
Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе круглого стола, организованного ФГВФЛ.
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«Основное влияние имел не экономический кризис, не военные действия на востоке, не оккупация, а все-таки это нежелание и невозможность заемщиков эти кредиты обслуживать. Часто кредиты с самого начала структурировали таким образом, что они попадали на балансы неоперационных компаний, которые никогда не имели надлежащих доходов, операционных прибылей. Они с самого начала имели значительную долгую нагрузку, которая не позволяла им в будущем эти кредиты обслуживать», – заявил Виталий Ваврищук.
Представитель НБУ не ожидает притока новых NPL, поскольку сейчас банки выдают качественные кредиты.
Виталий Ваврищук подчеркнул, что рынка корпоративных неработающих кредитов до сих пор нет: «Банки пытаются работать с большими корпоративными кредитами самостоятельно. На рынке они не могут найти покупателя. На рынке нет конкуренции. Они не могут продать их по приемлемой цене».
Дешевле делать уступки заемщикам (реструктуризации, списания, снижение процентной ставки), чем продавать кредит на вторичном рынке.
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