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Государственная налоговая служба пополнилась 150 сотрудниками

Государственная налоговая служба пополнилась 150 сотрудниками

Центральный аппарат Государственной налоговой службы пополнился 150 сотрудниками, а в ближайшее время состоится перевод 30% сотрудников Государственной фискальной службы.

Об этом сообщил глава службы Сергей Верланов.

“Мы уже начали переводить сотрудников из ГФС в ГНС. Сегодня в центральном аппарате работает около 150 сотрудников. Где-то месяц я там был один”, – сказал он на встрече с представителями Американской торговой палаты 3 июля.

Верланов напомнил, что Кабмин уже одобрил создание территориальных органов ГНС.

“Когда переведем минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возоложить на ведомство налоговые функции”, – добавил.

По оценкам главы ГНС, на это потребуется около двух-трех недель.

Как сообщалось, Кабинет Министров утвердил предельную численность ГНС – 1,628 тыс. сотрудников в аппарате, 28,752 тыс. – в территориальных органах.

В аппарате ГФС после распределения остается 498 сотрудников и еще 10,3 тыс. – в территориальных органах: они будут работать на таможенном направлении создания таможенной службы.

По материалам ОАО Днепроспецстрой
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