К строительству "Северного потока-2" привлекут компании из Испании и с Кипра - СМИ

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Правительство РФ расширило список судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода “Северный поток-2”, в частности в распоряжении говорится о привлечении землесосов из Испании и Кипра. Об этом сообщает росСМИ.
Сообщается, что в список кораблей, ведущих строительство газопровода, разрешено добавить более двух десятков иностранных судов разного назначения, от землесосов до якорезаводчиков.
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении списка судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода. В РФ заявили, что необходимость такого порядка объясняется “характером организации работ по дноуглублению и обратной засыпке траншей”, куда укладываются трубы.
К участию в строительстве “Северного потока-2” на таких условиях было допущено несколько десятков судов, ходящих под флагами других государств (в основном Норвегии, Кипра и ряда других стран). Теперь в целях своевременного завершения работ по проекту в список решено добавить еще 23 судна, в том числе два под российским флагом – буксир Argo и трубоукладочную баржу Fortuna. Большинство оставшихся (12 из 21) ходит под флагом Нидерландов, кроме того, в списке есть суда под флагами Кипра, Испании, Бельгии, Финляндии и Великобритании.
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