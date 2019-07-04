Названы автомобильные бренды с самыми лояльными покупателями

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Согласно отчету американского сайта Edmunds, самые лояльные покупатели у бренда Toyota. Их лояльность находится на уровне 63%. У покупателей Subaru лояльность к бренду составляет 61%, а у покупателей Honda – 60%.
Также много лояльных покупателей у брендов RAM и Chevrolet – по 54%. Это, согласитесь, тоже очень неплохой показатель.
В число аутсайдеров входят бренды Smart, Chrysler и Dodge.Так, только 19% владельцев автомобилей Smart и Dodge хотят купить новую модель этого же бренда. И всего 16% владельцев автомобилей Chrysler хотят купить новую модель этого бренда.
Интересно, что 83% владельцев японских автомобилей хотят, чтобы их новая модель была тоже японского бренда. Среди владельцев корейских машин эта цифра составляет 68%, а среди владельцев американских авто – 53%.
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