Названы автомобильные бренды с самыми лояльными покупателями

Согласно отчету американского сайта Edmunds, самые лояльные покупатели у бренда Toyota. Их лояльность находится на уровне 63%. У покупателей Subaru лояльность к бренду составляет 61%, а у покупателей Honda – 60%.

Также много лояльных покупателей у брендов RAM и Chevrolet – по 54%. Это, согласитесь, тоже очень неплохой показатель.

В число аутсайдеров входят бренды Smart, Chrysler и Dodge.Так, только 19% владельцев автомобилей Smart и Dodge хотят купить новую модель этого же бренда. И всего 16% владельцев автомобилей Chrysler хотят купить новую модель этого бренда.

Интересно, что 83% владельцев японских автомобилей хотят, чтобы их новая модель была тоже японского бренда. Среди владельцев корейских машин эта цифра составляет 68%, а среди владельцев американских авто – 53%.