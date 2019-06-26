В УЗ назвали уровень зарплаты железнодорожников

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С 1 июля 2019 года заработная плата работников АО «Укрзализныця» повышена на 10%. Так, за первый квартал 2019 года она составляла 11 032 грн в месяц, что на 14,6% больше средней зарплаты по Украине.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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“Как показывает статистика, зарплата работников АО «Укрзализныця» за первый квартал 2019 года выше среднемесячной почти по всей Украине. В среднем железнодорожники в первом квартале этого года зарабатывали 11 032 грн в месяц, что на 14,6% больше средней зарплаты по Украине”, – говорится в сообщении.
Заработная плата железнодорожников по областям:
Как росла зарплата работников УЗ с 2014 года:
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