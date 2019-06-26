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В УЗ назвали уровень зарплаты железнодорожников

В УЗ назвали уровень зарплаты железнодорожников

С 1 июля 2019 года заработная плата работников АО «Укрзализныця» повышена на 10%. Так, за первый квартал 2019 года она составляла 11 032 грн в месяц, что на 14,6% больше средней зарплаты по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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“Как показывает статистика, зарплата работников АО «Укрзализныця» за первый квартал 2019 года выше среднемесячной почти по всей Украине. В среднем железнодорожники в первом квартале этого года зарабатывали 11 032 грн в месяц, что на 14,6% больше средней зарплаты по Украине”, – говорится в сообщении.

Заработная плата железнодорожников по областям:

  • Самая большая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области в Херсонской – 46,4%, Луганской – 45,4%, Ивано-Франковской – 40%, Винницкой области – 38,4%.
  • Почти на треть больше зарплата работников Укрзализныци во Львовской, Харьковской, Одесской и других областях.
  • Наименьшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области – в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях.
  • В Киеве средняя зарплата в регионе опережает зарплату железнодорожников более чем на 20%.

Как росла зарплата работников УЗ с 2014 года:

  • С 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников в целом выросла в 2,5 раза.
  • В 2017 году рост был максимальный – 35%.
По материалам Finance.UA
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