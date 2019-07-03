В 2019 году блокчейн-стартапы привлекли $822 млн

В первом полугодии 2019 блокчейн-стартапы получили инвестиции на общую сумму $822 млн. Об этом свидетельствуют данные исследования венчурной фирмы Outlier Ventures.

Указанная в отчете сумма была получена от 279 сделок с участием венчурного капитала, из которых 159 были связаны с предоставлением начального финансирования.

«Это указывает на то, что предпринимательское рвение в экосистеме блокчейна не уменьшилось, несмотря на медвежий рынок», — говорится в документе.

Отдельно также отмечается, что все больше компаний разрабатывают свои полноценные продукты на базе блокчейна. К примеру, JP Morgan и Target за прошедшие шесть месяцев уже выложили коды своих проектов в открытый доступ.

«По сравнению с огромными показателями бычьего рынка в 2018 году частота крупных венчурных инвестиций в пространстве блокчейна значительно снизилась. Однако криптобиржи, несмотря на усиление регулятивной активности, остаются одним из главных фаворитов для инвесторов — одна только Bithumb привлекла 200 миллионов долларов», — заявил Лоуренс Ланди-Брайан, партнер и руководитель исследования Outlier Ventures.

Он также отметил, что в последнее время развиваются прямые инвестиции в протоколы, осуществляемые в обмен как на токены, так и на доли.

«Биржевые листинги в форме IEO привлекли значительное внимание в первой половине года. Они представляют собой возрождение модели ICO с тем отличием, что биржевое предложение предоставляет мгновенную ликвидность держателям криптоактивов через листинг».