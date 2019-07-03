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Microsoft Edge получил блокировку слежки со стороны сайтов

Microsoft Edge получил блокировку слежки со стороны сайтов

Компания Microsoft анонсировала новую функцию для своего браузера Microsoft Edge на основе Chromium. Речь идёт о блокировке систем отслеживания сайтов, которые собирают данные о пользователях. Эта возможность появилась в сборке Microsoft Edge Canary под номером 77.0.203.0.

Как отмечается, при каждом посещении веб-сайта трекеры с других сайтов могут сохранять информацию в браузере с использованием файлов cookie и других механизмов. Это всё формирует цифровой профиль, к которому организации могут обращаться, чтобы предлагать персонализированный контент при посещении других сайтов.

Эта новая функция доступна в последних сборках Canary для тестирования, и они могут быть запущены в сборке Dev на следующей неделе. Она позволяет настроить три уровня безопасности. При этом максимальный уровень не позволит загружать некоторые сайты.

По материалам 3dnews.ru
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