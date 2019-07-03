Microsoft Edge получил блокировку слежки со стороны сайтов

Компания Microsoft анонсировала новую функцию для своего браузера Microsoft Edge на основе Chromium. Речь идёт о блокировке систем отслеживания сайтов, которые собирают данные о пользователях. Эта возможность появилась в сборке Microsoft Edge Canary под номером 77.0.203.0.

Как отмечается, при каждом посещении веб-сайта трекеры с других сайтов могут сохранять информацию в браузере с использованием файлов cookie и других механизмов. Это всё формирует цифровой профиль, к которому организации могут обращаться, чтобы предлагать персонализированный контент при посещении других сайтов.

Эта новая функция доступна в последних сборках Canary для тестирования, и они могут быть запущены в сборке Dev на следующей неделе. Она позволяет настроить три уровня безопасности. При этом максимальный уровень не позволит загружать некоторые сайты.