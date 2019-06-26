От Коломойского потребовали 200 млн грн моральной компенсации

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Двое граждан США Игорь Фурман и Лев Парнас подали в Голосеевский райсуд иск на олигарха Игоря Коломойского и требуют моральной компенсации в 200 млн грн. (по 100 млн грн каждому).
Оба истца являются клиентами личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Судиться с Коломойским решили после того, как тот в интервью программе «Схеми: корупція в деталях» высказался о них неподобающим образом.
В иске говорится, что слова олигарха в интервью о том, что Фурман и Парнас являются «аферистами» и «находятся под расследованием США», а также «собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани», посягнули на честь, достоинство и деловую репутацию истцов.
Также некоторые слова Коломойского Фурман и Парнас расценили как угрозу их здоровью и жизни, поэтому написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты вынуждены были оставить свои дела в Украине и выехать в Штаты.
Журналисты «Схеми: корупція в деталях» обратились за комментарием к самому Коломойскому, но тот ответил, что никаких комментариев давать не будет, «чтобы это не расценили как попытку повлиять на суд».
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