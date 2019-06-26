0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

От Коломойского потребовали 200 млн грн моральной компенсации

От Коломойского потребовали 200 млн грн моральной компенсации

Двое граждан США Игорь Фурман и Лев Парнас подали в Голосеевский райсуд иск на олигарха Игоря Коломойского и требуют моральной компенсации в 200 млн грн. (по 100 млн грн каждому).

Оба истца являются клиентами личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Судиться с Коломойским решили после того, как тот в интервью программе «Схеми: корупція в деталях» высказался о них неподобающим образом.

В иске говорится, что слова олигарха в интервью о том, что Фурман и Парнас являются «аферистами» и «находятся под расследованием США», а также «собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани», посягнули на честь, достоинство и деловую репутацию истцов.

Также некоторые слова Коломойского Фурман и Парнас расценили как угрозу их здоровью и жизни, поэтому написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты вынуждены были оставить свои дела в Украине и выехать в Штаты.

Журналисты «Схеми: корупція в деталях» обратились за комментарием к самому Коломойскому, но тот ответил, что никаких комментариев давать не будет, «чтобы это не расценили как попытку повлиять на суд».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.