На повышение пенсий с 1 июля требуется дополнительно 643 млн грн

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Кабинет министров Украины финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат. Для реализации такого решения необходимо дополнительно 643 млн гривен.
Об этом сообщили в Директорате развития социального страхования Минсоцполитики в ответ на запрос УНН.
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“Правительством 26.06 2019 принято постановление № 543 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”, – которым предлагается установить пенсионную выплату с 1 июля 2019 года для таких лиц, имеющих страховой стаж для женщин и мужчин 30/35 лет и независимо от возраста, на уровне не ниже 2000 грн, что будет соответствовать 40% от минимальной заработной платы в 2020 году. Реализация проекта потребует дополнительных расходов в сумме 643 млн грн в месяц для около 2,5 млн человек”, – говорится в ответе на запрос.
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