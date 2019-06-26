В правительстве назвали сумму на дороги в бюджете-2020

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Кабинет министров Украины при формировании проекта Государственного бюджета на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с реконструкцией участка трассы М-06 “Киев – Чоп”, сообщили в пресс-службе правительства.
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“На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог”, – сказал Гройсман.
Он также напомнил, что за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог. Объем финансирования работ увеличивался из года в год. В этом году он составил 56 млрд грн.
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