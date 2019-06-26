Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий

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В Украине с 1 января 2020 года будет проведено повышение пенсий на 25% для военных пенсионеров, а следующий массовый перерасчет пенсий состоится автоматически 1 марта 2020.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.
«Я социальный Премьер, и это мне больно. Хочу, чтобы мы ускорялись в этом вопросе», – отметил Владимир Гройсман.
С 1 июля пенсии повысили:
“Перерасчет пенсий с 1 июля для категорий пенсионеров, которые имели большой стаж, но невысокие зарплаты – это очередной шаг изменений в пенсионной системе. И Правительство в настоящее время заботится о социальном обеспечении украинского пенсионера”, – добавил премьер.
Минимальная пенсия с 1 июля выросла до 1564 грн.
Также с 1 июля вырос прожиточный минимум на 86 гривен и теперь составляет 2007 гривен.
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