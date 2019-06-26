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"Нибулон" запускает в Запорожской области речной терминал

"Нибулон" запускает в Запорожской области речной терминал

Компания “Нибулон” запускает речной перегрузочный терминал в Терновке (Вольнянский р-н Запорожской обл.) стоимостью около $23 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мощности этого объекта позволят принимать 300 тысяч тонн зерна в год, что разгрузит автодороги области более чем на 12,5 тысяч грузовиков ежегодно. По данным “Нибулона”, компания осуществила дноуглубление 2 км р. Плоская Осокоровка для обеспечения водного подхода к терминалу.

Напомним, компания “Нибулон” решила развивать парк собственных вагонов-зерновозов и уже получила первую партию. При этом, ранее “Нибулон” не планировал покупать вагоны, поскольку считал, что проблема не в количестве вагонов, а в их эффективном использовании.

Также сообщалось, что “Нибулон” планирует в течение ближайших нескольких лет инвестировать в экономику Египта, в частности, построив зерновой терминал в одном из портов этой страны.

По материалам Дело
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