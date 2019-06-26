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У Коломойcкого пять дней для устранения недостатков в его иске

У Коломойcкого пять дней для устранения недостатков в его иске

Сегодня, 2 июля 2019 года, на закрытом заседании Хозсуд Киева решил оставить без движения иск Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ) о признании недействительными договоров рефинансирования на сумму 9,2 млрд грн, которые НБУ выдал ПриватБанку до его национализации на основании личных поручительства Коломойского. Об этом сообщают осведомленные источники в юридических кругах.

По данным НВ Бизнес, сторона истца подала заявление без соблюдения требований, изложенных в статьях 162, 164, 172 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Теперь у Коломойского 5 дней для устранения недостатков.

Если истец устранит недостатки искового заявления в срок, рассмотрение дела продолжится. В ином случае исковое заявление остается без рассмотрения.

Как известно, Коломойский пытается соответствующим иском в Украине остановить судебный процесс, начатый по иску НБУ в суд Кантона Женевы по месту жительства Коломойского. Цель — взыскание задолженности как с личного финансового поручителя перед НБУ за соответствующие кредиты рефинансирования.

По материалам НВ
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