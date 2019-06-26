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Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евро

Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евро

Укрзализныця объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов Skoda EJ 675. На эти цели государственная компания планирует потратить 5,4 миллиона евро.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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В общем Укрзализныця планирует провести капитальный ремонт всех двух электропоездов Skoda. Для участия в тендере компания просит залог у потенциальных подрядчиков в размере 162 тыс.евро. Участие в конкурсе могут принять и иностранные компании.

Тендер планируют провести 10 сентября 2019, в то же время предложения от участников рассматривать до 5 августа 2019 года.

По материалам hromadske.tv
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