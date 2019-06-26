Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евро

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Укрзализныця объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов Skoda EJ 675. На эти цели государственная компания планирует потратить 5,4 миллиона евро.
Об этом говорится на сайте Prozorro.
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В общем Укрзализныця планирует провести капитальный ремонт всех двух электропоездов Skoda. Для участия в тендере компания просит залог у потенциальных подрядчиков в размере 162 тыс.евро. Участие в конкурсе могут принять и иностранные компании.
Тендер планируют провести 10 сентября 2019, в то же время предложения от участников рассматривать до 5 августа 2019 года.
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